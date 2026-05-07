La Prefectura Naval Argentina supervisa el ingreso de más de 140 buques pesqueros de bandera extranjera a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) debido al fuerte temporal pronosticado para el Atlántico Sur.

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Las embarcaciones solicitaron resguardo preventivo frente a las condiciones meteorológicas adversas y permanecerán durante aproximadamente tres días en sectores determinados de aguas jurisdiccionales argentinas.

Desde el organismo aclararon que los barcos tienen prohibido realizar tareas de pesca mientras permanezcan en la zona y deberán mantener activos sus sistemas de identificación y comunicación para garantizar el control permanente de la Autoridad Marítima.

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Además, la flota pesquera nacional también tomó medidas preventivas y se desplazó hacia áreas seguras para evitar riesgos durante el temporal.

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