La Dirección de Tránsito de la Municipalidad informó que en el marco de su ciclo de charlas semanales sobre educación vial en escuelas secundarias del partido ya han sido capacitados más de 1300 estudiantes. Estas actividades, que se desarrollan durante el ciclo lectivo, se realizan en instituciones educativas municipales, provinciales y privadas.

Ads

Con el objetivo de reducir la siniestralidad en las calles, las charlas buscan brindar conocimientos prácticos y teóricos a los jóvenes, especialmente a aquellos que están próximos a iniciarse en la conducción o que ya se desplazan de forma independiente por la vía pública. Este programa promueve una mayor responsabilidad en el cumplimiento de las normativas viales.

El director coordinador de Tránsito, Héctor Ragnoli, destacó la importancia de esta iniciativa: “Tanto la Municipalidad como la Organización Mundial de la Salud coinciden en que uno de los elementos clave para disminuir la siniestralidad vial es brindar conocimientos a los ciudadanos, especialmente a quienes están por iniciarse en la conducción o ya se desplazan de forma independiente por la vía pública”.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, Ragnoli subrayó que “durante las charlas se abordan no sólo las normativas vigentes, sino también las consecuencias de no respetarlas”, enfatizando la relevancia de generar conciencia sobre las implicancias de las conductas viales.

Se aclaró además que las instituciones educativas interesadas en sumarse a esta propuesta pueden solicitar las charlas a través del enlace www.bit.ly/SeguridadVialMGP.

Ads