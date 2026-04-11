Más de 1200 profesionales y estudiantes participaron durante 2025 y el inicio de 2026 en instancias de formación en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Pueyrredon, a través de residencias y rotaciones gratuitas y supervisadas, coordinadas por el Comité de Investigación de la Secretaría de Salud, informó la Municipalidad.

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La propuesta, considerada una de las más elegidas a nivel nacional, se desarrolla en articulación con instituciones educativas y está orientada al fortalecimiento del primer nivel de atención, con un enfoque territorial y comunitario.

Durante el último período se registraron 1070 rotaciones de pregrado y 139 de posgrado, con la participación de estudiantes y profesionales provenientes de Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Salta, Santa Fe y Santa Cruz, consolidando a los CAPS como espacios de referencia para la formación práctica en salud.

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El modelo se sostiene a partir de convenios marco con instituciones como la Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad FASTA, Hospital Garrahan, HIGA Dr. Oscar Alende, INAREPS, HIEMI Dr. Victorio Tetamanti y HPC, lo que garantiza prácticas supervisadas bajo estándares académicos y sanitarios adecuados.

Desde marzo comenzaron nuevas rotaciones y residencias con eje en la prevención y la atención primaria. Bajo la supervisión de equipos interdisciplinarios, se implementa un sistema de control que asegura condiciones adecuadas tanto para pacientes como para quienes se están formando, incluyendo seguros de accidentes personales, esquemas de vacunación completos, tutores asignados y horarios definidos.

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Desde el Comité destacaron que “la formación de futuros profesionales en el primer nivel de atención es clave para construir un sistema de salud más accesible, preventivo y eficiente”, y subrayaron la importancia de sostener y ampliar estos espacios de aprendizaje.

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En cuanto a sus funciones, el Comité de Investigación promueve la actualización permanente y el intercambio con orientación en Atención Primaria de la Salud (APS), “bajo principios de equidad, horizontalidad, rigor científico, ética y construcción colectiva”. Además, articula la capacitación en servicio con las distintas áreas de la Secretaría de Salud, asesora y avala investigaciones, y fomenta el vínculo con la comunidad a través de actividades sanitarias.

El área administrativa continúa brindando asesoramiento a nuevas instituciones interesadas en sumarse a la red de formación. Para más información, se puede escribir a [email protected] o ingresar al sitio oficial www.mardelplata.gob.ar/comitedocenciainvestigacion.