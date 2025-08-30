Más de 1200 estudiantes de quinto grado de escuelas primarias de Mar del Plata participaron del Festival de Atletismo Recreativo, organizado por el área de Recreación del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), que se llevó a cabo en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román del Parque de los Deportes.

La jornada, que se desarrolló durante tres horas, contó con la participación de 1284 alumnos distribuidos en dos turnos, mañana y tarde, para facilitar la asistencia de las escuelas inscriptas. En el turno matutino, participaron 16 instituciones de gestión municipal, provincial y privada, mientras que en el turno vespertino lo hicieron 13 escuelas. Los estudiantes disfrutaron de una experiencia lúdica y deportiva en un entorno de camaradería.

El Festival incluyó seis estaciones deportivas dispuestas en el estadio Justo Román, diseñadas por los profesores del EMDER. Estas estaciones ofrecieron actividades variadas, como juegos de ingenio, memoria, puntería, equilibrio, carreras de velocidad, salto en alto, salto en largo, lanzamiento y cross country, combinando diversión y desarrollo de habilidades físicas.

Los alumnos estuvieron acompañados en todo momento por profesores del EMDER, docentes y acompañantes de cada escuela, garantizando un ambiente seguro y dinámico. Además, la jornada incluyó momentos de pausa para una merienda, así como actividades recreativas como canto, baile y juegos lúdicos, que enriquecieron la experiencia de los participantes.

