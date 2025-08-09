Con nueva oferta de cursos y talleres gratuitos, desde el Programa Educativo Barrial (PEBA) que impulsa la Secretaría de Educación Municipal se destacó que ofrecerán actualmente más de 300 cursos y talleres presenciales a partir de este mes en más de 80 barrios de Mar del Plata.

El PEBA promueve el acceso a la educación y la capacitación en los distintos barrios, con propuestas diseñadas para ser “accesibles, cercanas y de calidad”, adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Este programa “se consolida como una herramienta transformadora, con una fuerte presencia territorial que fomenta el desarrollo local”, indicaron.

En lo que va del año, más de 10.000 vecinos han participado en los talleres, que se ofrecen en modalidades presencial y virtual. Esta amplia participación refleja el impacto positivo del programa en la comunidad, brindando oportunidades de aprendizaje continuo.

En las próximas semanas, tras el receso invernal, se retomarán los cursos virtuales con nuevas inscripciones para propuestas como Tapicería, Ceremonial Social, Desarrollo Web con Django y Portugués. Estas opciones amplían las posibilidades de formación para quienes prefieren capacitarse desde sus hogares.

El PEBA forma parte de la propuesta educativa municipal que busca garantizar el derecho a la educación permanente, a través de la articulación con instituciones educativas, organizaciones sociales y universidades. Para conocer la oferta completa de cursos y talleres se debe ingresar a www.mardelplata.gob.ar/Contenido/políticas-socioeducativas.

