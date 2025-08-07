Tras su comienzo en junio pasado, más de 1000 estudiantes de último año de escuelas secundarias de General Pueyrredon ya participaron en los talleres gratuitos de empleabilidad organizados por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad. Estas capacitaciones se llevan a cabo en instituciones educativas y centros de formación de la ciudad, con el objetivo de preparar a los jóvenes para su ingreso al mercado laboral.

En ese sentido se indicó que las actividades continuarán durante agosto, incluyendo la participación en ferias de empleo organizadas por FASTA y CAECE.

Por quinto año consecutivo, la Municipalidad ofrece estos talleres para brindar herramientas prácticas que faciliten la transición de los estudiantes al mundo del trabajo. Las instituciones educativas interesadas en sumarse pueden solicitar los talleres enviando un correo a [email protected].

Los encuentros abordan temas clave como la elaboración de currículums, técnicas para entrevistas laborales, desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo y la resolución de problemas, y orientación para identificar oportunidades laborales acordes a los intereses y capacidades de los participantes. Este año, se incorporaron como espacios de capacitación el Centro de Desarrollo Integral Pueyrredon y el Centro de Formación Don Bosco.

“Vamos a seguir impulsando estos talleres para que los jóvenes estén preparados al momento de ingresar al mercado laboral, puedan aprovechar las oportunidades y destacarse en una entrevista”, expresó Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local.

Por su parte, Selena Marinelli, directora de Empleo y Formación para el Trabajo, destacó que “desde la Dirección continuamos realizando talleres de empleabilidad en distintos establecimientos educativos e instituciones intermedias para acompañar a los jóvenes en la preparación para insertarse en el mundo laboral, realizando CV, entrevistas laborales, ofertas de capacitaciones y demanda del sector socio productivo de la ciudad”.

Para consultas o asesoramiento personalizado, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo en Marcelo T. de Alvear 115 o en Salta 1842, quinto piso, donde también es posible cargar currículums y postularse a búsquedas laborales activas. La información se encuentra en www.mardelplata.gob.ar/empleo.