Más de 100 personas participaron en Miramar de una jornada científica impulsada por investigadoras del CONICET Mar del Plata, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La actividad se desarrolló en el parador ReCreo de la provincia de Buenos Aires y tuvo como objetivo acercar la ciencia a la comunidad, fomentar vocaciones científicas y reflexionar sobre el cuidado del ambiente y la igualdad de género.

La iniciativa fue organizada por el CONICET Mar del Plata junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una efeméride que promueve el acceso equitativo y pleno de mujeres y niñas a la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el fin de reducir la brecha de género existente en estas áreas.

Las investigadoras del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) Leila Chiodi Boudet, Paula Polizzi y María Belén Romero compartieron una jornada de juegos, charlas y actividades científicas junto a familias que se acercaron a conocer y disfrutar de la propuesta.

Durante el encuentro se desarrolló la actividad Detectives de microplásticos, que incluyó la recolección de material plástico presente en la arena, su medición y clasificación por tamaño, y la observación mediante lupas binoculares. Para esta instancia se utilizaron instrumentos facilitados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde las investigadoras se desempeñan como docentes. Además, se entregaron materiales lúdicos para continuar explorando en familia y trabajar sobre la ruptura de estereotipos de género asociados a la ciencia.

“La actividad nos dejó un balance súper positivo, lo disfruté muchísimo, compartir una actividad que solemos realizar a diario en el laboratorio con más de cien niños fue muy gratificante. Contagiarlos un poquito de nuestra pasión por investigar”, señaló Chiodi Boudet.

Por su parte, Polizzi señaló que “es importante participar de este tipo de eventos para mostrar un poco la magia y la pasión que hay dentro de los laboratorios y, a través de la curiosidad, fomentar el cuidado de nuestro entorno. Y, ¿por qué no?, para contagiarnos y motivarnos con esas ganas de jugar, explorar y maravillarnos como lo hacíamos de niñas”.

Romero remarcó la importancia de este tipo de conmemoraciones: “Creo que es necesario tener efemérides como la de hoy. Si bien lo ideal sería que no hiciera falta un día específico para reivindicarnos, es una forma de visibilizar nuestra labor, de disminuir las brechas en las ciencias y entusiasmar a aquellas mujeres y niñas a que se puede hacer ciencia en nuestro país, construyendo soberanía. Además, es una hermosa forma de celebrar el camino que construimos día a día”.