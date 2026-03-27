En el marco del ciclo lectivo 2026, 110 personas privadas de libertad iniciaron cursos de formación en oficios en la Alcaidía Penitenciaria Batán, a través del Centro de Formación Laboral N°408, como parte de un programa de capacitación orientado a la inclusión social.

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La propuesta formativa incluye cursos de Cocinero para comedores escolares, Panadería y Montador Electricista, entre otras opciones, y se desarrolla bajo la coordinación del área de Formación Técnica y Oficios.

En el marco de convenios interinstitucionales, las actividades se articulan con el Centro de Formación Laboral Nº404 de Empleados de Comercio, con orientación en administración, donde se dictan cursos bimestrales de Pensamiento Computacional.

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Asimismo, junto al Centro de Formación Laboral Nº402 se llevan adelante las capacitaciones en Montador Electricista y Panadería.

El director del CFL Nº408, Gustavo Montañez, destacó que la formación en estos contextos permite incorporar herramientas concretas y fortalecer hábitos vinculados al trabajo.

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Por su parte, la directora de la Alcaidía Penitenciaria, María Guadalupe Díaz, subrayó que garantizar el acceso a la educación implica generar oportunidades reales de desarrollo personal y proyección a futuro.

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Estas acciones buscan acercar la formación laboral a las personas privadas de la libertad, fortaleciendo habilidades -especialmente en el campo digital- y promoviendo su inclusión social.