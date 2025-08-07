Unión, en su armado del plantel para la próxima Liga Argentina, sigue haciendo oficial las negociaciones que tenía cerradas desde hace un tiempo y que hoy se transforman en confirmación absoluta.

Ads

Entre ellas estaba el alero olavarriense Mateo Macrini que se transforma en la quinta pieza que el equipo de Juan Aquino tiene de manera formal en un mercado donde todavía le falta conformar gran parte del grupo.

Con 22 años y 1,98mts de altura, viene de jugar para El Talar en la temporada 2025 donde promedió 14,46 minutos, 7,4 puntos y 2,46 rebotes en 28 cotejos de serie regular por lo que buscará seguir incrementando esa participación en Mar del Plata.

Ads

Para un perímetro que tiene fichajes interesantes, el trabajo principal ahora estará en tratar de confirmar piezas para el juego interno del equipo. Las apuestas fuertes que quiere hacer la dirigencia siguen siendo el regreso de Juan Ignacio Bellozas, que todavía no está cerrado del todo y también pretenden contar nuevamente con Anthony Duncan que hizo una buena tarea la temporada pasada.

Puede interesarte

A estos dos nombres propios se le agrega la posibilidad de que vuelva a vestir la casaca “celeste” Juan Ignacio Varas que es otro de los jugadores históricos del club.

Ads

Hasta el momento, se han confirmado los bases Guillermo Navarro y Mika Montoya, Álvaro Yarza, Mateo Macrini y Matías Carneglia para ir dandole forma a la idea de Juan Aquino como DT para la tercera temporada consecutiva en Liga Argentina.