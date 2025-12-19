Mar del Plata tendrá este viernes una jornada cálida y sin lluvias, con el viento como uno de los protagonistas.

Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 27°C, con registros elevados especialmente durante la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado en el resto del día. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad será nula o muy baja, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.

El viento soplará desde el noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h durante la mañana, aumentando a 23 a 31 km/h por la tarde y alcanzando 32 a 41 km/h hacia la noche.

Además, se prevén ráfagas de hasta 59 km/h, lo que podría intensificar la sensación térmica y hacerse sentir especialmente en zonas costeras.

