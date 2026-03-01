El Museo Municipal José Hernández dio a conocer la agenda de actividades previstas para marzo, con propuestas culturales y educativas abiertas a la comunidad en su sede ubicada sobre la Ruta 226, kilómetro 14,5, en el acceso a la Laguna de los Padres.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la celebración del aniversario del Museo, que tendrá como eje una peña folclórica con música en vivo, danzas tradicionales, feria de emprendedores y juegos criollos, además de la continuidad de distintas muestras a lo largo del mes.

El espacio permanece abierto de lunes a domingo de 10 a 16, con excepción de los días miércoles, día en que permanece cerrado. El último ingreso se permite a las 15.45.

Durante marzo se podrá recorrer la muestra permanente, que propone un repaso por la vida de los pueblos originarios de la región, el avance de la frontera nacional, las primeras estancias y la historia de la Estancia Laguna de los Padres. También aborda la figura de José Hernández y su obra Martín Fierro, la vida rural cotidiana y productiva, y los orígenes del tradicionalismo en la institución.

Continúa además la exposición “Si estas paredes hablaran”, compuesta por gigantografías que presentan, en orden cronológico, los principales hitos de la historia regional a través de sus protagonistas. A su vez, sigue vigente la muestra temporaria e itinerante “Mar del Plata Intangible”, que invita a conocer prácticas y saberes declarados patrimonio del Partido.

En cuanto a las actividades especiales, el domingo 15 se realizará la Peña Folclórica por el aniversario del Museo, de 12 a 19. En la Pulpería, la Asociación de Amigos ofrecerá servicio de buffet.

Todos los sábados de 13 a 16 se desarrollará el taller “Hacé tu olla de barro”, una propuesta arancelada con cupos limitados. Para consultas se puede llamar al 2236018087.

El Museo también ofrece visitas guiadas abiertas al público los sábados a las 11 y 14, y los días feriados a las 14, con un recorrido histórico que abarca desde los primeros pobladores hasta la creación de la institución.

Quienes utilicen transporte público pueden llegar mediante la línea 717, descendiendo en el segundo ingreso y caminando 800 metros por el Camino del Cabildo Indígena.

Para más información, están disponibles el teléfono (0223) 464-4590, el correo [email protected] y las redes sociales Instagram (@museohernandezmdp) y Facebook (Museo Municipal José Hernández).