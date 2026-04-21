La definición se dio luego de una gala cargada de tensión, en la que previamente La Maciel logró salir de placa y quedar fuera de riesgo.

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Cabe recordar que la placa venía depurándose desde el jueves pasado, cuando Brian, Yipio y Danelik habían sido salvados en la primera etapa con el voto positivo. Luego, el domingo continuó la gala con nuevas bajas hasta llegar a la definición de este lunes.

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