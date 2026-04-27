Este domingo se realizó una nueva edición de los Martín Fierro de la Moda 2026 en los estudios de Telefe, con conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. La ceremonia reunió a figuras del espectáculo, el diseño y el streaming en una gala marcada por homenajes, looks destacados y premios a las personalidades más influyentes del mundo fashion. ￼

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La gran ganadora de la noche fue Juana Viale, que se quedó con el Martín Fierro de Oro luego de imponerse también en su categoría individual. Además, Susana Giménez recibió el reconocimiento Ícono de la Moda, mientras que el diseñador Adrián Appiolaza fue homenajeado por su trayectoria internacional. ￼

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

• Martín Fierro de Oro: Juana Viale

• Ícono de la Moda: Susana Giménez

• Trayectoria / homenaje especial: Adrián Appiolaza

• Mejor estilo en redes: Pampita

• Mejor influencer de moda: Zaira Nara

• Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto

• Mejor estilo masculino en streaming: Lizardo Ponce

• Mejor estilo femenino en conducción semanal: Juana Viale

• Mejor estilo masculino en conducción: Iván de Pineda

• Mejor estilo femenino en big show: Sofía Gonet

• Mejor estilo masculino en big show: Nico Occhiato

• Actriz con mejor estilo en ficción: Julieta Zylberberg

• Actor con mejor estilo en ficción: Benjamín Vicuña

• Mejor diseñador de moda femenina: Fabián Paz

• Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora

• Mejor modelo femenina: Valeria Mazza

• Mejor modelo masculino: Hernán Drago ￼

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La gala volvió a posicionarse como uno de los eventos más importantes del calendario fashion argentino, con fuerte presencia de figuras de la televisión abierta, el streaming y las redes sociales.

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