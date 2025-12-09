La gala, que reconoce a las producciones argentinas estrenadas durante el último año, cuenta con transmisión en vivo por América TV y es conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres. A lo largo de la noche, se entregan estatuillas a películas, series, actores, actrices y equipos técnicos que se destacaron en la pantalla grande y en las plataformas.

Ads

Con esta edición, los Martín Fierro de Cine y Series vuelven a poner en primer plano el crecimiento y la diversidad del audiovisual argentino, en un contexto marcado por el protagonismo del cine nacional y el fuerte desarrollo de las series. La ceremonia continúa con expectativa por los premios principales y los discursos de agradecimiento de los ganadores.

Todos los ganadores:

Ads

Martín Fierro de Oro a la mejor serie: El Eternauta

Martín Fierro de Oro al cine: Natalia Oreiro

Serie de drama

Ads

Cromañón (Prime Video)

(Prime Video) El Eternauta (Netflix) – Ganadora

Menem (Prime Video)

(Prime Video) En el barro (Netflix)

(Netflix) La voz ausente (Disney)

(Disney) Atrapados (Netflix)

Actor protagonista en cine

Adrián Suar – Mazel Tov

Guillermo Francella – Homo Argentum – Ganador

Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro – Simón de la montaña

Sergio Podeley – Gatillero

Luciano Cáceres – Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta – Nancy

Dolores Fonzi – Belén

Luisana Lopilato – Mensaje en una botella

Mara Bestelli – El mensaje

Natalia Oreiro – La mujer de la fila – Ganadora

Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero

Maricel Álvarez – La llegada del hijo

Úrsula Corberó – El Jockey

Eugenia “China” Suárez – Linda

Actriz protagonista en serie

Ads

Griselda Siciliani – Envidiosa – Ganadora

Malena Pichot – Viudas Negras

Olivia Nuss – Cromañón

Valentina Zenere – En el barro

Pilar Gamboa – Viudas Negras

Lali Espósito – El fin del amor

Tini Stoessel – Quebranto

Ana Garibaldi – En el barro

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe – Envidiosa

Guillermo Francella – El Encargado

Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones – Ganador

Ricardo Darín – El Eternauta

Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez – Bellas Artes

Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Documental cine y/o plataforma

Cromañón: el documental – Ganador

Suerte de pinos

Yo y la que fui

Wainrot, tras bambalinas

Kun por Agüero

Ángel Di María: Romper la pared

María Soledad: El fin del Silencio

Las mil muertes de Nora Dalmasso

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem

Bruno Stagnaro – El Eternauta – Ganador

Gabriel Medina – Envidiosa

Alejandro Ciancio – En el barro

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2

Dirección cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila – La mujer de la fila – Ganador

Dolores Fonzi – Belén

Iván Fund – El mensaje

Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum

Luis Ortega – El Jockey

Actor de reparto en series

Ariel Staltari – El Eternauta

César Troncoso – El Eternauta – Ganador

Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3

Juan Minujín – Atrapados , En el barro , Menem

, , Marcelo Subiotto – El Eternauta , En el barro

, Marco Antonio Caponi – Menem

Benjamín Vicuña – Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani – Menem

Lorena Vega – En el barro , Envidiosa , El fin del amor – Ganadora

Micaela Riera – Nieve Roja

Mónica Antonópulos – Vidas Negras , Las Maldiciones y Menem

, y Violeta Urtizberea – Envidiosa

Soledad Villamil – Cromañón

Erika De Sautu Riestra – En el barro

Andrea Pietra – El Eternauta

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff – Virgen Rosa

Justina Bustos – Culpa Cero – Ganadora

Maite Lanata – Gatillero

Soledad Villamil – Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini – Chocolate para tres

Eugenia Guerty – Papá x dos

Dalma Maradona – Homo Argentum

Lali Espósito – Verano Trippin

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn – El Eternauta – Ganador

Andrés Quaranta – Menem

David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum

Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey

Música original cine y/o serie

Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin

Nicolás Sorín – Mazel Tov

Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa

Sergei Grosny – División Palermo 2

Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2

Federico Jusid – El Eternauta

María Becerra / Xross – En el barro – Ganadora

Guion cine

Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser

Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación

Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén – Ganadoras

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta – Ganadores

Carolina Aguirre – Envidiosa

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras

Revelación

Camila Plaate – Belén – Ganadora

Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren – Simón de la montaña

Anika Bootz – El mensaje

Marcela Acuña – La mujer de la fila

Lux Pascal – Miss Carbón

María Becerra – En el barro

José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto – El Jockey

Patricia Conta – El Eternauta – Ganadora

Constanza Balduzzi – Homo Argentum

Lorena Díaz – Envidiosa

Pilar González – Menem

Dirección de arte cine y/o serie

Daniel Gimelberg – Mazel Tov

Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey – Ganador

Mariela Rípodas – Virgen rosa

María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta

Julia Freid – En el barro

Laura Martínez – Bellas Artes 2

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod – El Eternauta – Ganador

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje

Lucio Bonelli – Mensaje en una botella

Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser

Leonardo Rosende – Homo Argentum

Timo Salminen – El Jockey

Luciano Badaracco – Verano Trippin

Martín Sapia – Gatillero

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

(Disney) Envidiosa (Netflix) – Ganadora

Viudas Negras (Flow)

(Flow) División Palermo 2 (Netflix)

(Netflix) El mejor infarto de mi vida (Disney)

(Disney) Bellas Artes 2 (Disney)

(Disney) El fin del amor (Prime Video)

Mejor película de cine y/o plataforma