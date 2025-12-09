Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los ganadores
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer este lunes a los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, en una ceremonia que se realizó en la Usina del Arte y reunió a las figuras más destacadas de la industria audiovisual.
La gala, que reconoce a las producciones argentinas estrenadas durante el último año, cuenta con transmisión en vivo por América TV y es conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres. A lo largo de la noche, se entregan estatuillas a películas, series, actores, actrices y equipos técnicos que se destacaron en la pantalla grande y en las plataformas.
Con esta edición, los Martín Fierro de Cine y Series vuelven a poner en primer plano el crecimiento y la diversidad del audiovisual argentino, en un contexto marcado por el protagonismo del cine nacional y el fuerte desarrollo de las series. La ceremonia continúa con expectativa por los premios principales y los discursos de agradecimiento de los ganadores.
Todos los ganadores:
Martín Fierro de Oro a la mejor serie: El Eternauta
Martín Fierro de Oro al cine: Natalia Oreiro
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix) – Ganadora
- Menem (Prime Video)
- En el barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar – Mazel Tov
- Guillermo Francella – Homo Argentum – Ganador
- Joaquín Furriel – Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro – Simón de la montaña
- Sergio Podeley – Gatillero
- Luciano Cáceres – Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Camila Peralta – Nancy
- Dolores Fonzi – Belén
- Luisana Lopilato – Mensaje en una botella
- Mara Bestelli – El mensaje
- Natalia Oreiro – La mujer de la fila – Ganadora
- Cecilia Bertuccelli – Culpa Cero
- Maricel Álvarez – La llegada del hijo
- Úrsula Corberó – El Jockey
- Eugenia “China” Suárez – Linda
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani – Envidiosa – Ganadora
- Malena Pichot – Viudas Negras
- Olivia Nuss – Cromañón
- Valentina Zenere – En el barro
- Pilar Gamboa – Viudas Negras
- Lali Espósito – El fin del amor
- Tini Stoessel – Quebranto
- Ana Garibaldi – En el barro
Actor protagonista en serie
- Esteban Lamothe – Envidiosa
- Guillermo Francella – El Encargado
- Guillermo Pfening – Espartanos: Una historia real
- Leonardo Sbaraglia – Menem y Las Maldiciones – Ganador
- Ricardo Darín – El Eternauta
- Alan Sabbagh – El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez – Bellas Artes
- Daniel Hendler – Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental – Ganador
- Suerte de pinos
- Yo y la que fui
- Wainrot, tras bambalinas
- Kun por Agüero
- Ángel Di María: Romper la pared
- María Soledad: El fin del Silencio
- Las mil muertes de Nora Dalmasso
Dirección serie
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde – Menem
- Bruno Stagnaro – El Eternauta – Ganador
- Gabriel Medina – Envidiosa
- Alejandro Ciancio – En el barro
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet – División Palermo 2
Dirección cine
- Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
- Benjamín Ávila – La mujer de la fila – Ganador
- Dolores Fonzi – Belén
- Iván Fund – El mensaje
- Mariano Cohn / Gastón Duprat – Homo Argentum
- Luis Ortega – El Jockey
Actor de reparto en series
- Ariel Staltari – El Eternauta
- César Troncoso – El Eternauta – Ganador
- Gabriel “Puma” Goity – El Encargado 3
- Juan Minujín – Atrapados, En el barro, Menem
- Marcelo Subiotto – El Eternauta, En el barro
- Marco Antonio Caponi – Menem
- Benjamín Vicuña – Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Griselda Siciliani – Menem
- Lorena Vega – En el barro, Envidiosa, El fin del amor – Ganadora
- Micaela Riera – Nieve Roja
- Mónica Antonópulos – Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea – Envidiosa
- Soledad Villamil – Cromañón
- Erika De Sautu Riestra – En el barro
- Andrea Pietra – El Eternauta
Actriz de reparto en cine
- Carolina Kopelioff – Virgen Rosa
- Justina Bustos – Culpa Cero – Ganadora
- Maite Lanata – Gatillero
- Soledad Villamil – Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini – Chocolate para tres
- Eugenia Guerty – Papá x dos
- Dalma Maradona – Homo Argentum
- Lali Espósito – Verano Trippin
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn – El Eternauta – Ganador
- Andrés Quaranta – Menem
- David Gallart / Anabela Lattanzio – Homo Argentum
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud – El Jockey
Música original cine y/o serie
- Mauro De Tommaso / Juan Giménez Kuj – Verano Trippin
- Nicolás Sorín – Mazel Tov
- Sebastián Escofet – Una muerte silenciosa
- Sergei Grosny – División Palermo 2
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso – El fin del amor 2
- Federico Jusid – El Eternauta
- María Becerra / Xross – En el barro – Ganadora
Guion cine
- Alejandro Agresti – Lo que quisimos ser
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller – La mujer de la fila
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada – Tesis sobre una domesticación
- Laura Paredes / Dolores Fonzi – Belén – Ganadoras
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas – El Jockey
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari – El Eternauta – Ganadores
- Carolina Aguirre – Envidiosa
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat – El Encargado 3
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega – En el barro
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner – División Palermo 2
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh – Viudas Negras
Revelación
- Camila Plaate – Belén – Ganadora
- Juliana Gattas – Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren – Simón de la montaña
- Anika Bootz – El mensaje
- Marcela Acuña – La mujer de la fila
- Lux Pascal – Miss Carbón
- María Becerra – En el barro
- José “El Purre” Giménez Zapiola – Cromañón
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Beatriz Di Benedetto – El Jockey
- Patricia Conta – El Eternauta – Ganadora
- Constanza Balduzzi – Homo Argentum
- Lorena Díaz – Envidiosa
- Pilar González – Menem
Dirección de arte cine y/o serie
- Daniel Gimelberg – Mazel Tov
- Germán Naglieri y Julia Freid – El Jockey – Ganador
- Mariela Rípodas – Virgen rosa
- María Battaglia / Julián Romero – El Eternauta
- Julia Freid – En el barro
- Laura Martínez – Bellas Artes 2
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod – El Eternauta – Ganador
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque – El mensaje
- Lucio Bonelli – Mensaje en una botella
- Marcelo Camorino – Lo que quisimos ser
- Leonardo Rosende – Homo Argentum
- Timo Salminen – El Jockey
- Luciano Badaracco – Verano Trippin
- Martín Sapia – Gatillero
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix) – Ganadora
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén – Ganadora
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
