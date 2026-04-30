Martín Fierro 2026: todos los nominados de la televisión abierta
APTRA dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2026.
La ceremonia se realizará el lunes 18 de mayo, con transmisión de Telefe desde el Hotel Hilton de Puerto Madero.
Ficción:
AMIA, la serie (Telefe)
La voz ausente (eltrece)
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve)
Periodístico:
Camino a casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión Pública (elnueve)
Humorístico / de actualidad:
La noche perfecta (eltrece)
Las chicas de la culpa (eltrece)
Polémica en el bar (América)
Deportivo:
ACTC Media TV (Televisión Pública)
Carburando (eltrece)
Knockout 9 (elnueve)
Futbolístico:
Conmebol Libertadores (Telefe)
Mundial de Clubes (Telefe)
Pasión por el Fútbol (eltrece)
Noticiero diurno:
Arriba Argentinos (eltrece)
El Noticiero de la Gente (Telefe)
Telenueve al Mediodía (elnueve)
Noticiero nocturno:
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
Interés general:
Almorzando con Juana (eltrece)
DDM (América)
Los Profesionales de Siempre (elnueve)
Sálvese Quien Pueda (América)
LAM (América)
Lape Club Social Informativo (América)
Musical:
Hay Música Siempre (Televisión Pública)
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de Sábado (América)
Planeta Nueve (elnueve)
Magazine:
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
Nara que ver (elnueve)
Qué te pasa (Net TV)
Con Carmen (elnueve)
Cultural / educativo:
Argentina de Película (América)
Ser Humanos (América)
Tierras (Telefe)
Entretenimientos:
Ahora Caigo (eltrece)
Buenas Noches Familia (eltrece)
Pasapalabra (Telefe)
Big Show:
La Voz Argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (elnueve)
Otro Día Perdido (eltrece)
Reality:
Cuestión de Peso (eltrece)
MasterChef Celebrity (Telefe)
Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gastronomía:
Ariel en su Salsa (Telefe)
Escuela de Cocina (elnueve)
Qué Mañana! (elnueve)
Viajes / turismo:
Iván de Viaje (Telefe)
Por el Mundo (Telefe)
Resto del Mundo (eltrece)
Programa de servicios:
ADN Buena Salud (Televisión Pública)
Aire de Campo (Televisión Pública)
Intelexis (Net TV)
Mascotas al Rescate (América)
Jurados:
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)
Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a Ganar – elnueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La Voz Argentina – Telefe)
Branded content:
Historias de Reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
Ponele lo Mejor (Casancrem – Danone – Telefe)
Labor en conducción femenina:
Moria Casán (La Mañana con Moria – eltrece)
Pamela David (Desayuno Americano – América)
Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al Diván – Telefe)
Karina Mazzocco (A la Tarde – América)
Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)
Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe)
Mariana Fabbiani (DDM – América)
Labor en conducción masculina:
Darío Barassi (Ahora Caigo – eltrece)
Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de Viaje – Telefe)
Guido Kaczka (The Balls, Buenas Noches Familia y The Floor, la Conquista – eltrece)
Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
Nicolás Occhiato (La Voz Argentina – Telefe)
Labor periodística femenina:
Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América)
Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha – eltrece)
Labor periodística masculina:
Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
Rolando Graña (América Noticias y GPS – América)
Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)
Germán Paoloski (El Noticiero de la Gente – Telefe)
Cronista / movilero:
Alejandro Guatti (Intrusos – América)
Cecilia Insinga (Arriba Argentinos y Mediodía Noticias – eltrece)
Martín Salwe (Lape Club Social Informativo – América)
Daniel Roggiano (Buen Telefe, El Noticiero de la Gente y Telefe Noticias – Telefe)
Panelista femenina:
Marcela Feudale (LAM – América)
Edith Hermida (Bendita – elnueve)
Natalie Weber (Pasó en América – América)
Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)
Mariana Brey (A la Barbarossa – Telefe)
Panelista masculino:
Martín Candalaft (DDM – América)
Paulo Kablan (A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente – Telefe)
Ceferino Reato (Gran Hermano, el debate – Telefe)
Luis Bremer (A la Tarde / Desayuno Americano – América)
Mejor actor:
César Bordón (La voz ausente – eltrece y AMIA, la serie – Telefe)
Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Gustavo Garzón (La voz ausente – eltrece)
Benjamín Vicuña (La voz ausente – eltrece)
Mejor actriz:
Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece)
Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Susú Pecoraro (La voz ausente – eltrece)
Jazmín Stuart (La voz ausente – eltrece)
Revelación:
Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe)
Labor humorística:
Agustín “Rada” Aristarán (Otro Día Perdido – eltrece)
Connie Ballarini (Las Chicas de la Culpa – eltrece)
Darío Lopilato (Viralizados – América)
Laila Roth (Otro Día Perdido – eltrece)
Autor / guionista:
Juma Fodde Roma, María Meira, Carlos Zicanelli, Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)
Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti y Joaquín Bonet (AMIA, la serie – Telefe)
Eduardo Pinto, Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Director:
Gustavo Hernández (La voz ausente – eltrece)
Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Guillermo Rocamora (AMIA, la serie – Telefe)
Director de no ficción:
Claudio Cuscuela (Otro Día Perdido – eltrece)
Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La Voz Argentina – Telefe)
Christian Fontan (La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, The Balls, Buenas Noches Familia, Cuestión de Peso y The Floor, la Conquista – eltrece)
Aviso publicitario:
Decíselo, Quilmes (AB InBev – La América)
Tarjetita, Swiss Medical (La América)
Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois - AB InBev / GUT Buenos Aires
Producción integral:
La Voz Argentina (Telefe)
Otro Día Perdido (eltrece)
MasterChef Celebrity (Telefe)
Telefe Noticias (Telefe)
