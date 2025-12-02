El Gobierno oficializó la salida de Alejandra Susana Monteoliva de la Secretaría de Seguridad Nacional y nombró en su lugar a Martín Alejandro Ferlauto. La medida quedó establecida en el Decreto 850/2025, firmado por la Presidencia.

Según el documento, Monteoliva dejó sus funciones el 2 de diciembre tras presentar su renuncia, la cual fue aceptada conforme a lo establecido por la Ley de Ministerios y las normas que regulan los cargos jerárquicos dentro de la administración pública.

En uno de sus artículos, el decreto expresa el reconocimiento del Ejecutivo por la labor desarrollada por la funcionaria durante su gestión. En otro apartado, dispone que Ferlauto asuma inmediatamente al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional, dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad.

La designación deberá ser comunicada a todas las dependencias involucradas para su registro administrativo, indicaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas. Además, se ordenó la publicación del acto en el Boletín Oficial.

Con la instrucción final de proceder al archivo una vez cumplidos los pasos formales, el decreto dejó completado el recambio en una de las áreas clave de la seguridad interior.

El reemplazo de Patricia Bullrich

La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, asumirá formalmente en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza. La designación fue confirmada por la propia funcionaria a través de sus redes sociales, donde agradeció la confianza del presidente Javier Milei.

“Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, escribió Monteoliva en un posteo que acompañó con una foto oficial.

La funcionaria destacó que la doctrina impulsada por Bullrich, basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”, marcó un rumbo que pretende “sostener y fortalecer” en esta nueva etapa. “Asumo esta responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.

