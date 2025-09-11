El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata dio a conocer este jueves los valores locativos sugeridos para la próxima temporada de verano 2025-2026.

Ads

“En un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, proponemos que los importes locativos tengan un incremento del 25% con relación a la temporada pasada”, expresó el presidente del Colegio, Guillermo Oscar Rossi, en conferencia de prensa realizada en la sede de Bolívar 2948.

El encuentro contó con la presencia del presidente del EMTURyC, Bernardo Martín; la vicepresidenta 1°, Verónica Berasueta, y la delegada de Balcarce, Carolina Viana.

Ads

Puede interesarte

Valores sugeridos por semana en Mar del Plata

Deptos. de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

Deptos. de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

Deptos. de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Rossi remarcó que la propuesta busca un “ámbito de prudencia con los precios”, teniendo en cuenta la situación económica y la competencia con destinos turísticos de países vecinos.

Puede interesarte

El Colegio además aclaró que no es formador de precios, ya que los valores finales dependen de la oferta y la demanda, aunque recomendó que los contratos se hagan en pesos y a través de un profesional matriculado “para evitar problemas en las operaciones y brindar mayor seguridad a los turistas”.

Ads

“Mar del Plata es el faro donde mira el turismo, por eso realizamos esta propuesta”, enfatizó Rossi, al tiempo que destacó que ya hay propiedades en oferta tanto en la ciudad como en los partidos del departamento judicial.

Para más información sobre propiedades disponibles y valores, se puede consultar la web oficial del Colegio: www.martillerosmdp.com.ar.