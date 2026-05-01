Si bien la expectativa estaba dada en que este 1° de Mayo caía viernes y permitía un fin de semana largo en el calendario, finalmente no es tan propicio para el turismo. Al menos así lo aseguró la vicepresidente primera del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, al señalar que el sector inmobiliario no registra un nivel significativo de reservas ya que suele ser una fecha “generalmente más familiar”.

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En diálogo con El Marplatense, Berasueta reconoció que “la verdad que no tenemos muchas reservas”. No obstante, aclaró que se mantiene activo el movimiento de visitantes de corta distancia: “Sí tenemos turismo de cercanía casi todos los fines de semana”.

La martillera agregó que este flujo se combina con lo que en el sector denominan “turismo de ventas”, como se conocen a los que vienen de marzo a diciembre. “Es la gente que mira por internet las propiedades y después viene a ver en persona en las inmobiliarias”, comentó.

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Según detalló Berasueta, esta dinámica se sostiene de manera constante y se intensifica en los fines de semana largos: “Esa movida está siempre, fines de semana largo siempre presente”.

Por último, la vicepresidente primera del Colegio de Martilleros de Mar del Plata remarcó que “los que más trabajan en estos fines de semanas cortos son los hoteleros”.

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