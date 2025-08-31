El Gobierno nacional oficializó, a través de un decreto, que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se traslade del domingo 12 de octubre al viernes 10. La medida busca reactivar el consumo interno a través del turismo y generar un nuevo fin de semana largo.

En este marco, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, expresó su optimismo frente a la disposición. “Con buenas expectativas para un nuevo fin de semana largo, tradicional para nuestra ciudad, fin de semana del 12 de octubre, que ya siempre es un motivador para los que vienen a alquilar en la temporada, y por supuesto, un importante movimiento en materia extra hotelera”, señaló.

Rossi destacó que este tipo de fechas no solo dinamizan la actividad turística, sino que también fortalecen el mercado inmobiliario. “Todos los fines de semana y específicamente los fines de semana largo, impulsan el movimiento de compra de propiedades para aquellos que quieren tener su unidad para disfrutar, para renta o como inversión”, explicó.

En ese sentido, subrayó que la llegada de visitantes se traduce en un impulso directo hacia nuevas inversiones en departamentos, principalmente en la zona costera, el centro y el macrocentro. “El hecho de que se acerquen a la ciudad lleva buena expectativa y un buen rumbo hacia las inversiones”, remarcó Rossi.

