Este martes se presenta con condiciones estables en Mar del Plata y un clima ideal para actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional anunció una máxima de 24°C y una mínima de 14°C, con una jornada marcada por intervalos de sol y nubes.

Ads

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, manteniéndose mayormente cubierto hacia la tarde y nuevamente con algunas aperturas durante la noche. La probabilidad de precipitaciones será baja o nula, entre 0% y 10%, lo que garantiza un día seco en la ciudad.

El viento soplará desde el sector noreste, con intensidades que rondarán entre 23 y 31 km/h durante la mayor parte del día, disminuyendo hacia la noche a 13-22 km/h.

Ads

En síntesis, un martes templado, casi sin chances de lluvia y con brisa constante, ideal para disfrutar del aire libre sin sobresaltos.

Puede interesarte

Ads