El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes variable y con inestabilidad creciente en Mar del Plata. La jornada comenzará algo nublada y templada, pero hacia la tarde y noche se esperan tormentas y lluvias fuertes.

Ads

La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C, marcando un ambiente cálido durante gran parte del día. Sin embargo, el tiempo desmejorará progresivamente con el avance de las horas.

Por la mañana el cielo se presentará algo nublado y sin lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0%. Hacia la tarde, el panorama cambiará con la llegada de tormentas (40% a 70% de probabilidad), y durante la noche podrían registrarse tormentas fuertes, manteniéndose el mismo nivel de inestabilidad.

Ads

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h, por lo que se recomienda precaución ante posibles ráfagas intensas en la costa.

En resumen, será un martes caluroso, ventoso y con tormentas hacia la tarde y noche, una combinación típica de los cambios de aire primaverales en la región.

Ads

Puede interesarte