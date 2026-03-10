Martes nublado con máxima de 21°
La mínima se ubica en 18°, con viento del norte que rotará al noreste durante la jornada. La probabilidad de lluvia es del 10%.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo nublado y una temperatura máxima de 21° para este martes en Mar del Plata. La mínima es de 18°.
La probabilidad de lluvia no supera el 10%.
El viento sopla del norte y rotará al noreste a lo largo de la jornada. Para el resto de la semana, las máximas se mantendrán estables en torno a los 21°, con chances de lluvia que aumentan hacia el sábado, cuando llegan al 55%.
