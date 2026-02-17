Martes con sol y humedad en la ciudad
El día se presenta con una máxima de 25 °C y una sensación térmica que alcanzará los 28 °C.
La jornada comenzará con nubosidad parcial y tenderá a despejarse hacia el mediodía, con cielo mayormente soleado durante la tarde.
La humedad será protagonista durante todo el día. Por la tarde soplará una brisa del noreste a 17 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 37 km/h. No se esperan precipitaciones ni tormentas eléctricas: la probabilidad de lluvia es de 0 % y el cielo tendrá una nubosidad promedio de 29 %.
Por la noche la temperatura descenderá hasta los 17 °C. El cielo estará claro a parcialmente nublado y el ambiente continuará húmedo. El viento rotará al nor-noreste a 15 km/h, con ráfagas similares a las de la tarde.
El sol saldrá a las 6:22 y se pondrá a las 19:46, con una duración del día de 13 horas y 24 minutos.
En comparación con los registros históricos para esta fecha, la máxima prevista se ubica apenas por debajo del promedio habitual de 26 °C.
