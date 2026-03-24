De acuerdo al informe oficial, la temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

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Se espera que la jornada comience con algo de nubosidad durante la madrugada, seguida de un cielo despejado por la mañana. Hacia la tarde noche, volverán a registrarse intervalos de nubosidad.

El viento se presentará leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Durante la madrugada soplará del sector sudoeste, rotando al norte durante la mañana y la tarde, y finalmente al sur por la noche.

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Otro dato importante es la ausencia de precipitaciones: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la estabilidad de las condiciones climáticas.

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