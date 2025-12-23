Mar del Plata tendrá este martes 23 de diciembre una jornada marcada por el calor y la inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 28°C, con un ambiente cálido durante gran parte del día.

Durante la mañana se espera niebla, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con baja chance de lluvias, entre 0 y 10%.

El viento soplará de leve a moderado, con velocidades de 13 a 31 km/h, predominando del oeste por la mañana, rotando al sudoeste durante la tarde y al este hacia la noche. Se prevén ráfagas de hasta 50 km/h especialmente en la primera mitad del día.

