Una jornada calurosa, con probabilidad de chaparrones durante la mañana, se prevé para este martes 3 de marzo en Mar del Plata. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

Por la mañana, el termómetro rondará los 21 grados. El organismo anticipa un 40 por ciento de probabilidad de chaparrones y viento del noreste.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al sudoeste. En ese tramo del día se registrará la temperatura más alta, con una máxima estimada en 29 grados.

Ads

Puede interesarte

Ads