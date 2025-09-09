Martes agradable en la ciudad: pocas nubes y una máxima de 16 grados
El SMN no anunció precipitaciones para la jornada.
La semana avanza con un clima tranquilo en la ciudad. Para este martes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0% en todo el día.
En cuanto al viento, será leve a moderado: por la mañana se mantendrá del sudoeste entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde y la noche descenderá a velocidades de 7 a 12 km/h, primero del sudoeste y luego rotando al norte.
