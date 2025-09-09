La semana avanza con un clima tranquilo en la ciudad. Para este martes se espera una mínima de 7°C y una máxima de 16°C, con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias es del 0% en todo el día.

En cuanto al viento, será leve a moderado: por la mañana se mantendrá del sudoeste entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde y la noche descenderá a velocidades de 7 a 12 km/h, primero del sudoeste y luego rotando al norte.

