El Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) fue distinguido con el Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025, reconocimiento que lo ubicó entre los diez institutos de investigación seleccionados por su liderazgo sostenido en la producción de conocimiento y su aporte estratégico al desarrollo científico del país.

La Fundación Williams otorgó este premio con el objetivo de fortalecer el sistema científico argentino, impulsando a instituciones que se consolidan como plataformas clave para la generación de conocimiento y la retención de talento. En este marco, el INTEMA fue reconocido por su trayectoria, su capacidad de innovación y su impacto en el entramado socioproductivo.

El instituto está conformado por trece áreas dedicadas a la investigación, la docencia, la extensión y la transferencia tecnológica, abarcando desde el conocimiento básico hasta el desarrollo aplicado de materiales, con el respaldo de laboratorios y talleres especializados.

Gracias al premio, cada uno de los institutos distinguidos recibió financiamiento destinado a la adquisición o reparación de equipamiento científico, la compra de insumos para investigación y el otorgamiento de becas para la formación de investigadores e investigadoras.

La selección se realizó mediante un proceso riguroso basado en indicadores objetivos de desempeño científico, evaluado por el Consejo de Administración de la Fundación Williams, con asesoramiento de especialistas externos y el acompañamiento del equipo técnico de la entidad.

En esta primera edición se priorizaron institutos con trayectorias consolidadas, en su mayoría con más de tres décadas de actividad, y con una masa crítica de investigadores y becarios capaz de sostener y proyectar su excelencia académica. La evaluación consideró la calidad de las publicaciones, la presencia en revistas de alto impacto y el rol protagónico en la producción de conocimiento de excelencia.

También se valoró el liderazgo disciplinar y la vocación colaborativa de los centros seleccionados, reflejada en su participación en redes nacionales e internacionales que fortalecen el sistema científico en su conjunto. Asimismo, se buscó integrar una diversidad estratégica de disciplinas clave, desde Medicina y Biología Molecular hasta Física, Fisicoquímica, Ciencias Ambientales, Ingeniería y Astronomía, con representación en distintas regiones del país.

Entre los institutos reconocidos se encuentran el Instituto de Biología y Medicina Experimental, la Fundación Instituto Leloir, el Instituto de Física de La Plata, el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el Instituto Tecnológico de Chascomús y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario.