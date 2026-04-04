Un grupo de jóvenes de Mar del Plata, entre ellos Mariano Fernández, estudiante del profesorado de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lanzó una nueva campaña solidaria para asistir a comunidades wichí del Chaco salteño, con una colecta que se extiende durante seis meses y culminará en mayo con el traslado de donaciones hacia el norte de Salta.

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La iniciativa, que ya lleva cinco años de trabajo sostenido, tiene como objetivo acercar elementos de primera necesidad a comunidades que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad en zonas como Misión Chaqueña, Los Blancos, Morillo, Capitán Pagé y otros parajes cercanos, ubicados en los departamentos Rivadavia y General José de San Martín, sobre la Ruta Provincial 81.

“Somos un grupo de amigos del Club Peñarol y nos conocemos hace más de 20 años. En ese momento llevábamos comida una vez por mes a personas en situación de calle en Mar del Plata. Dos amigos que vivían en Salta, y que conocían de cerca la situación de las comunidades, nos propusieron hacer algo más grande”, relató Fernández sobre los orígenes del proyecto en 2021.

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A partir de esa propuesta, el grupo comenzó a organizar una campaña de mayor alcance orientada a acompañar a los pueblos originarios del norte argentino. Con el paso de los años, la iniciativa creció en volumen y organización, pasando de traslados en camiones pequeños a semirremolques completos cargados con donaciones.

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El traslado al territorio constituye el momento más significativo del proceso, tanto por la logística como por el contacto directo con las comunidades. “Cuando llegamos, lo que vemos es desolador: hay una miseria y un abandono impresionantes”, describió Fernández.

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En ese sentido, señaló que una de las problemáticas más urgentes es el acceso al agua: “Partimos de la base de que no sólo hay una falta de alimentos extrema, sino que tampoco tienen agua. Hay comunidades que deben caminar hasta 20 kilómetros, entre ida y vuelta, para buscar agua del río”.

A esta situación se suma la precariedad sanitaria y la falta de infraestructura básica. “La mayoría de las comunidades que tienen acceso al agua la consumen contaminada. Eso genera enfermedades graves y también muertes vinculadas a la desnutrición”, agregó.

La campaña recibe donaciones de agua potable, alimentos no perecederos, ropa, útiles escolares, juguetes, leche en polvo, elementos de higiene personal y limpieza, así como baldes de gran capacidad para la recolección de agua. También se solicitan elementos de mayor durabilidad, como sillas de ruedas, cochecitos de bebé, herramientas de trabajo, colchones o mantas.

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El sistema de recepción se organiza de manera directa con los responsables de la campaña, sin un punto fijo abierto al público. “Seis meses antes del viaje -que normalmente es en mayo- empezamos con la difusión y la recolección. Publicamos nuestros números telefónicos, la gente se contacta y nosotros coordinamos para ir a buscar las donaciones. Tenemos un lugar donde guardarlas, pero no es un espacio abierto al público”, detalló.

Sobre el trabajo en territorio, indicó: “Cuando llegamos, nos recibe el cacique o la cacique -en muchas comunidades son mujeres-. Hacemos base en la casa de ellos, donde también nos alojamos, y desde ahí organizamos la distribución. Las donaciones se reparten en ese punto, al que se acerca la comunidad”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con los organizadores a través de los teléfonos 223 454-8765, 223 511-9770 y 223 306-6076, o mediante la cuenta de Instagram @misionmardelplatasalta.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org