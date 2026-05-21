Marplatenses campeones de Europa: Dibu Martínez y Buendía hicieron historia con Aston Villa
El equipo inglés goleó 3-0 al Friburgo y se consagró campeón de la Europa League 2026. Emiliano “Dibu” Martínez fue figura en el arco y Emiliano Buendía brilló con un gol y una asistencia.
Noche histórica para Aston Villa y con fuerte sello marplatense. Emiliano Martínez y Emiliano Buendía se consagraron campeones de la UEFA Europa League tras la contundente victoria 3-0 frente al SC Freiburgo en una final inolvidable.
El arquero campeón del mundo volvió a demostrar toda su jerarquía bajo los tres palos, mientras que Buendía tuvo una actuación brillante: marcó un golazo y aportó una asistencia para sellar el título continental del conjunto inglés.
La conquista tiene un valor histórico para Aston Villa, que volvió a levantar un trofeo internacional después de más de cuatro décadas y rompió además una racha de 30 años sin títulos oficiales. El club inglés ya había ganado la Champions League en 1982 y la Supercopa de Europa ese mismo año, mientras que su última coronación local había sido en 1996.
Para Dibu Martínez, el título suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de éxitos. El marplatense ya conquistó dos Copas América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y múltiples reconocimientos individuales como el premio The Best y el Trofeo Yashin.
Tras la consagración, el arquero expresó toda su emoción y destacó el trabajo realizado durante años: “Toda mi experiencia y todos los entrenamientos que nadie ve hoy dieron sus frutos”, afirmó. Además, elogió al entrenador Unai Emery: “Lo quiero muchísimo, es un ganador como yo. Un enfermo por ganar partidos”.
Con esta consagración europea, los dos futbolistas surgidos en Mar del Plata vuelven a dejar su huella en la elite del fútbol mundial y ya comienzan a enfocarse en el gran objetivo que aparece en el horizonte: el Mundial 2026.
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