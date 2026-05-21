Noche histórica para Aston Villa y con fuerte sello marplatense. Emiliano Martínez y Emiliano Buendía se consagraron campeones de la UEFA Europa League tras la contundente victoria 3-0 frente al SC Freiburgo en una final inolvidable.

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El arquero campeón del mundo volvió a demostrar toda su jerarquía bajo los tres palos, mientras que Buendía tuvo una actuación brillante: marcó un golazo y aportó una asistencia para sellar el título continental del conjunto inglés.

La conquista tiene un valor histórico para Aston Villa, que volvió a levantar un trofeo internacional después de más de cuatro décadas y rompió además una racha de 30 años sin títulos oficiales. El club inglés ya había ganado la Champions League en 1982 y la Supercopa de Europa ese mismo año, mientras que su última coronación local había sido en 1996.

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Para Dibu Martínez, el título suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de éxitos. El marplatense ya conquistó dos Copas América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y múltiples reconocimientos individuales como el premio The Best y el Trofeo Yashin.

Tras la consagración, el arquero expresó toda su emoción y destacó el trabajo realizado durante años: “Toda mi experiencia y todos los entrenamientos que nadie ve hoy dieron sus frutos”, afirmó. Además, elogió al entrenador Unai Emery: “Lo quiero muchísimo, es un ganador como yo. Un enfermo por ganar partidos”.

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Con esta consagración europea, los dos futbolistas surgidos en Mar del Plata vuelven a dejar su huella en la elite del fútbol mundial y ya comienzan a enfocarse en el gran objetivo que aparece en el horizonte: el Mundial 2026.

Así festejaron los argentinos Emiliano 'Dibu' Martínez y Emiliano Buendía la obtención de Aston Villa de la Europa League.pic.twitter.com/J1AzHXxWQM — Corta (@somoscorta) May 20, 2026