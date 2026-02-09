En los videos que publicó, el conductor mostró cómo se realizaba un tratamiento estético con el doctor Park, un reconocido médico esteticista que, según indicó, atiende a celebridades y famosos en la capital surcoreana. Las imágenes formaron parte del contenido registrado para el ciclo que se emite por Telefe.

Ads

El viaje corresponde a esta etapa del programa, que tiene a Marley recorriendo distintos destinos de Asia junto a La Tora, combinando experiencias culturales y situaciones cotidianas que luego se reflejan en pantalla.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DUhZRv-DohY

Ads

Ads