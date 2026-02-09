Marley se hizo un tratamiento en la cara
En sus historias de Instagram, Marley compartió momentos de lo que fue la grabación del programa emitido este domingo, realizada en Seúl, Corea del Sur, como parte del recorrido internacional de Por el mundo.
En los videos que publicó, el conductor mostró cómo se realizaba un tratamiento estético con el doctor Park, un reconocido médico esteticista que, según indicó, atiende a celebridades y famosos en la capital surcoreana. Las imágenes formaron parte del contenido registrado para el ciclo que se emite por Telefe.
El viaje corresponde a esta etapa del programa, que tiene a Marley recorriendo distintos destinos de Asia junto a La Tora, combinando experiencias culturales y situaciones cotidianas que luego se reflejan en pantalla.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DUhZRv-DohY
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión