Mar del Plata se prepara para una noche de voltaje puro. La llegada de Marky Ramone no es simplemente la visita de un músico internacional; es el desembarco del último guardián de una filosofía que cambió la música para siempre en 1974. A sus 73 años, el neoyorquino demuestra que el punk no era una moda pasajera, sino un motor de combustión que sigue rugiendo con la misma urgencia que en el CBGB.

​Un legado que trasciende los parches

​Marc Steven Bell, nombre real del músico, ya era una figura respetada en la escena de Nueva York mucho antes de calzarse la campera de cuero negra. Fue parte de Dust, pioneros del heavy metal estadounidense, y de The Voidoids, donde junto a Richard Hell grabó el himno fundacional Blank Generation.

​Sin embargo, su destino se selló en 1978 cuando se unió a Joey, Johnny y Dee Dee para reemplazar a Tommy Ramone. Su entrada inyectó una potencia nueva al grupo, consolidando el estilo "blitzkrieg" de batería: un ataque incesante, sin matices y a una velocidad que pocos podían sostener. Marky fue el motor detrás de álbumes esenciales como Road to Ruin (1978), que incluía el eterno "I Wanna Be Sedated", y sobrevivió a las tormentosas grabaciones de End of the Century bajo la producción del excéntrico Phil Spector. Tras un intervalo, regresó en 1987 para quedarse hasta el último acorde en 1996, participando en el renacimiento de la banda en los 90 con discos como Mondo Bizarro.

​Tras la disolución de los Ramones y el fallecimiento de sus miembros fundadores, Marky asumió la misión de mantener vivo el catálogo. Con su proyecto Marky Ramone's Blitzkrieg, que hoy cuenta con la voz de Iñaki “Pela” Urbizu, ofrece un setlist que es una verdadera ráfaga: más de 30 canciones ejecutadas casi sin respiro, respetando la pureza del sonido que nació en Queens.

​En el show de este miércoles, no faltarán los himnos que son parte del ADN cultural argentino: desde Blitzkrieg Bop y Sheena Is a Punk Rocker hasta Pet Sematary y The KKK Took My Baby Away.

​La cita en nuestra ciudad tendrá un fuerte componente local. La apertura estará a cargo de The Garkas y Triste Realidad, dos bandas que portan la bandera del punk marplatense y que servirán de preludio ideal para la leyenda. La relación de Marky con el público argentino es un fenómeno único; él mismo ha confesado que aquí se siente como en casa, ante una audiencia que mantiene viva la llama ramonera como en ninguna otra parte del mundo.

​Marky Ramone es miembro del Rock & Roll Hall of Fame y recibió un Grammy a la trayectoria, lo que subraya la importancia de su visita para la agenda cultural de Mar del Plata este verano.

​Datos del Evento

​Fecha: Miércoles 11 de febrero.

​Lugar:Diagonal Garibaldi 4830, Mar del Plata.

​Horario: Apertura de puertas 20:00 hs.

​Bandas invitadas: The Garkas y Triste Realidad.

​Entradas: Disponibles a través del sistema Articket y puntos de venta físicos (La Casa de las Guitarras y Conex).

