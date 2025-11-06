Mario Pergolini volvió a Rock & Pop y sorprendió a todos al quedarse nuevamente al aire. Lo que comenzó como una participación especial por los 40 años de la emisora terminó con su regreso definitivo al frente del clásico “Ranking Rock & Pop”, que ahora conducirá todos los domingos desde las 10 de la mañana.



El histórico conductor, una de las voces más reconocidas del rock argentino, retomó el mando del tradicional conteo de las 40 canciones más votadas por los oyentes. Con su estilo característico y su mirada crítica, Pergolini vuelve a darle ritmo e identidad a un formato emblemático, combinando historias, datos y anécdotas detrás de cada tema.



El regreso se da en el marco de las cuatro décadas de Rock & Pop, la icónica emisora del grupo Alpha Media que marcó generaciones y sigue siendo referencia cultural en Buenos Aires. Los oyentes pueden votar sus temas favoritos cada semana a través de la app oficial de la radio y seguir el ranking en vivo por FM 95.9 o por streaming desde sus canales digitales.



Luego de su vuelta a la televisión, este nuevo paso consolida a Mario Pergolini como uno de los grandes protagonistas de la radio argentina.

