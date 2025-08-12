Mario Pergolini sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un hallazgo muy especial. Según contó, estaba ordenando antiguos CDs cuando se topó con uno que llamó su atención: una grabación de un programa de ¿Cuál es? del año 1995. Emocionado, lo reprodujo en su computadora y mostró fotos de la época mientras sonaba el característico jingle del ciclo.

Ads



El recuerdo llevó a los fans directamente a los inicios de ¿Cuál es?, el histórico programa radial que Pergolini condujo junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman entre 1993 y 2011, y que marcó una etapa clave en la radio argentina.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNQkT95RO8A/

Ads