El cierre tuvo un tono de balance y agradecimiento, con palabras directas de Mario Pergolini, quien encabezó la despedida del ciclo hasta el próximo año.

“Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado, incluso a los que nos han criticado al principio”, expresó el conductor, destacando el recorrido del programa y el vínculo construido con la audiencia a lo largo de la temporada. El mensaje fue recibido como una síntesis del espíritu del ciclo, que supo generar debate, apoyo y también cuestionamientos desde su estreno.

De esta manera, Otro Día Perdido cerró su año al aire, marcando el final de una etapa y dejando abierta la expectativa por su continuidad en la próxima temporada.

VIDEO https://www.instagram.com/reel/DSeLotGjvJK/?igsh=eHRkNG10MXYzNHd0





