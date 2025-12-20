Mario Pergolini cerró el último programa del año de Otro Día Perdido
Este viernes se emitió el último programa del año de Otro Día Perdido, el ciclo que se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la televisión en 2025.
El cierre tuvo un tono de balance y agradecimiento, con palabras directas de Mario Pergolini, quien encabezó la despedida del ciclo hasta el próximo año.
“Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado, incluso a los que nos han criticado al principio”, expresó el conductor, destacando el recorrido del programa y el vínculo construido con la audiencia a lo largo de la temporada. El mensaje fue recibido como una síntesis del espíritu del ciclo, que supo generar debate, apoyo y también cuestionamientos desde su estreno.
De esta manera, Otro Día Perdido cerró su año al aire, marcando el final de una etapa y dejando abierta la expectativa por su continuidad en la próxima temporada.
VIDEO https://www.instagram.com/reel/DSeLotGjvJK/?igsh=eHRkNG10MXYzNHd0
