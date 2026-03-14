A través de su cuenta en la red social X, la intérprete publicó un comentario que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios.

Ads

“Hace 30 años que vivo en CABA y nunca vi tanta gente durmiendo en la calle”, escribió Bellati en su cuenta personal, en un posteo que acumuló miles de visualizaciones y generó debate entre quienes coincidieron con su mirada y quienes opinaron de forma crítica.

El mensaje de la actriz se sumó a una discusión que aparece cada vez con más frecuencia en redes sociales sobre la situación de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses, distintas organizaciones sociales y usuarios de redes han señalado un aumento en la cantidad de personas que pasan la noche en veredas, plazas o estaciones.

Ads

El comentario de Bellati volvió a poner el tema en agenda en el ámbito digital, donde su publicación se viralizó rápidamente y abrió un nuevo intercambio de opiniones sobre la realidad social en la ciudad.





Ads