Mar del Plata volverá a tener un Seleccionado Masculino Sub-14 en competencia desde el próximo jueves. Será en el marco del Campeonato Argentino que se juega en Tandil y que representa un momento muy importante para los 20 jugadores que han sido elegidos para representar a la ciudad.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), uno de los entrenadores del equipo, Mariano Bischof, analizó el proceso que los lleva a esta desafío deportivo: “todo surgió el año pasado cuando se puso en marcha un trabajo con caballeros. Citamos a mediados del año a todos los nenes sub-16 y sub-14 para saber que punto de partida teníamos y dar una inyección al desarrollo del hockey masculino. En Septiembre nos dimos cuenta que muchos pasaban este año y empezamos a citar jugadores de sub-12 para verlos y conocerlos”, comentó quien trabaja en conjunto con Federico Pittolo.

Luego de ver lo que podían hacer, la decisión fue dar un paso más: “la evaluación a fin de año nos llevó a pensar que teníamos que competir. Si fuera por mí, podríamos haber competido en más categorías. Hemos tenido amistosos y entrenamientos, más de 50 horas de trabajo, los chicos están felices y yo estoy feliz que el hockey masculino crezca y los chicos tengan esta oportunidad”, expresó el entrenador de IAE Club.

Saben que están iniciando un camino que será largo y complejo, pero que también a futuro se puede generar algo muy interesante: “el objetivo que tenemos es desarrollar estos nenes porque hay muchos que son muy chiquitos. Estamos conformes porque laburaron muy bien, de cara al 2025 o 2026 tenemos gente para proyectar un sub-16. Muchos de este sub-14 pasarán de categoría el año que viene, estamos en ese proceso de crecer, darles un estímulo que no dejen y contagien”.

Saben que el Campeonato Argentino será difícil pero a la vez, tratarán de tomarlo sin las presiones normales que tiene todo torneo: “lo que queremos es crecer y aprender. Para ellos y para nosotros, será un torneo de aprendizaje total. La realidad es que no los queremos sacar de foco. Este año tuvieron los primeros amistosos en cancha de once, hay conceptos que no los tenían incorporados. Para muchos de ellos es un gran desafío, hay muchos nervios y lo que queremos es que se tranquilicen y se diviertan”.

Como en todo proceso, es muy importante la respuesta de los jugadores y en ese sentido, Bischof y Pittolo tuvieron una predisposición absoluta: “los chicos han tenido un gran crecimiento, lo vimos y nos puso muy contentos. Veníamos con mucho entrenamiento y cuando los puismos a prueba en los amistosos, tuvieron un gran crecimiento. Fue muy bueno porque se pusieron la camiseta, entendieron por donde venía la mano, fueron más serios, entendieron el contexto en el que estaban”, indicó finalmente.