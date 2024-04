Este domingo emprendió un largo viaje con destino a Dubai el boxeador marplatense Mariano Bértola que hará su primera presentación fuera del país. Será el próximo viernes cuando se enfrente con el cubano Jadier Herrera en un combate que se desarrollará en La Perle a 10 rounds.

Será una experiencia completamente distinta para él, no sólo por ser su primera pelea internacional, sino que además será en un destino tan inhóspito como extravagante. Era difícil negarse a esa chance. "Donde te llaman hay que ir, estoy tranquilo. Me lo tomo con mucha seriedad y con tranquilidad confiados en el trabajo que estamos haciendo día a día", dijo "El Bonito" en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de viajar.

Es verdad que no tuvo mucho tiempo de preparación. Incluso estaba preparando otra pelea: "tenía confirmado el 19 una pelea en Buenos Aires pero me mandó un mensaje Fernando Sosa que teníamos este rival que es cubano. Le pregunté si era en Buenos Aires y me contestó que era en Dubai. Le contesté que había que viajar, de una", comentó Bértola.

Jadier Herrera es un púgil difícil. Tiene un récord 13-0 con 11 KO pero además tiene características físicas particulares: "estuve viendo como trabaja el ring, cuál es su estilo. Es muy alto y eso al lado mío se va a notar, me va a favorecer por el estilo que tengo de esquivar mucho. Mi trabajo será que no me encuentre y poder contragolpear con efectividad. Sabemos que si es una pelea pareja se la van a dar a él. La única manera que tengo de ganar es por KO o dejando en claro que gané todos los rounds", dijo sobre el posible escenario que tendrá que enfrentar.

Ya desde el inicio, lo que está viviendo es muy distinto a sus 9 peleas profesionales anteriores porque será el protagonista de uno de los combates estelares: "me están pasando cosas que nunca me han sucedieron en peleas anteriores como pedirme que tema poner para cuando tengo que entrar. Parecen cosas pequeñas, pero son importantes, habrá ruedas de prensa allá y me pidieron fotos para las carteleras. Son cosas que veía por la TV", dijo sorprendido de lo que está viviendo.

Puede interesarte

El viaje es largo, pero también llegará con tiempo de adaptarse a un país tan distinto y a un cambio horario importante. En medio de la preparación del combate, estará todo lo que tendrá que absorber rápidamente porque está cumpliendo con el sueño de muchos púgiles de nuestra ciudad: "es mi sueño poder ir a un lugar así y la gente te reconozca. Gracias a lo que hizo Leonel Ávila sabemos que los chicos de Mar del Plata pueden llegar. Ahora salimos una semana antes, tenemos muchas horas de viaje, es la primera vez que me voy a subir al avión por ejemplo".

Es un paso muy importante para su carrera, peleas que nadie sabe donde lo pueden llevar. Es consciente a pesar de sus jóvenes 21 años y buscará hacer un buen papel: "Me tengo que ir a otro país cruzándome prácticamente todo el mundo, como siempre digo son objetivos que quiero ir cumpliendo. Será uno más y trataré de dejar a Argentina bien representada".