Después de su boda íntima con José Alperovich, realizada este jueves, Marianela Mirra regresó a Instagram y actualizó su perfil usando su nuevo apellido. La ganadora de Gran Hermano 2007 reabrió su cuenta tras haberse mudado tiempo atrás a un departamento en Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria.



Su nueva cuenta es @marianelaalperovichok, desde donde ya comenzó a enviar solicitudes de amistad a personas cercanas a su entorno en Tucumán. Además, la imagen de perfil elegida corresponde al look que usó en su casamiento, lo que confirma la oficialización de esta nueva etapa.

