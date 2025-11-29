Marianela Mirra volvió a las redes con el apellido de su marido
Después de su boda íntima con José Alperovich, realizada este jueves, Marianela Mirra regresó a Instagram y actualizó su perfil usando su nuevo apellido. La ganadora de Gran Hermano 2007 reabrió su cuenta tras haberse mudado tiempo atrás a un departamento en Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria.
Su nueva cuenta es @marianelaalperovichok, desde donde ya comenzó a enviar solicitudes de amistad a personas cercanas a su entorno en Tucumán. Además, la imagen de perfil elegida corresponde al look que usó en su casamiento, lo que confirma la oficialización de esta nueva etapa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión