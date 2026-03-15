Después de casi dos décadas de relación con Facundo Arana, la modelo y conductora María Susini atraviesa una nueva etapa personal instalada en Mar del Plata. Allí mantiene un perfil bajo y dedica gran parte de su tiempo al ejercicio físico y al contacto con la naturaleza.

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En las playas del sur de la ciudad se la vio corriendo varios kilómetros, practicando surf y realizando entrenamientos de fuerza como parte de una rutina diaria enfocada en el bienestar. También disfruta de actividades al aire libre con sus hijos, India y los mellizos Yaco y Moro.

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Fanática del mar y de la vida activa, Susini pasa gran parte de sus días entre el gimnasio, la playa y distintas actividades deportivas. Además del running y el surf, también se animó a probar skate y dedica tiempo a otras pasiones como la pintura.

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Según trascendió, incluso evalúa la posibilidad de mudarse de manera permanente a la zona de Chapadmalal, un lugar que le permitiría mantener ese estilo de vida ligado al mar y la tranquilidad.

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