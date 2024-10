En una reciente entrevista con Clarín, María Rosa Fugazot defendió nuevamente a Juan Darthés, expresando su apoyo al actor y su familia. “Lo quiero mucho a Juan y a su familia, y en ese momento lo defendí porque lo sentí. Porque lo que escuchaba no me parecía ni lógico ni claro. Me dirán que yo no lo puedo asegurar, pero tampoco me pueden asegurar lo contrario”.



Además, mencionó que Darthés le envía mensajes de agradecimiento: “Me manda siempre mensajes, al igual que la señora. Me agradeció el cariño. Juan estuvo muy mal anímicamente”.



Fugazot reiteró que sigue creyendo en su versión de los hechos y criticó el juicio mediático en su contra, reafirmando su postura a favor de la presunción de inocencia hasta que haya un fallo definitivo.