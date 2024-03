La ex gobernadora bonaerense, y actual diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal lanzará hoy en Mar del Plata la fundación “Hacemos”, que tendrá los objetivos de “educación y alfabetización” con actividades que contarán con “voluntarios, docentes y padres”.

Vidal dijo que “en la Argentina 5 de cada 10 chicos de tercer grado no entiende lo que lee, sino entiende lo que lee, no puede resolver un problema matemático, no puede entender la calle en la que está parado”.

“Vivimos en un país donde nos creemos alfabetizados porque todos vamos a la primaria, pero la realidad es que la mitad de los chicos no comprende un texto, y eso es una emergencia educativa”, sostuvo.

Y entre los propósitos de la fundación se advierte que “cada día que pasa sin que un chico aprenda es un día más que la Argentina se hipoteca”. “Si no entendés lo que leés, esto limita el resto de tu vida”, se destacó en un comunicado.

La fundación estará integrada por voluntarios “que harán las veces de Hacedores; desde jóvenes que no se quieren quedar quietos hasta profesionales con experiencia en la gestión y gente de a pie que está harta de no poder cambiar su realidad”. “‘Hacemos’ ofrecerá distintos clases de apoyos escolares en todo el país”, se indicó.

Fuente: Télam.