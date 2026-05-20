El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una “nueva relación” entre su país y Cuba en un mensaje en video difundido hoy, en el que habló en español directamente al pueblo cubano y cuestionó el control de un conglomerado militar sobre la isla.

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“El presidente Donald Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el funcionario en el mensaje oficial.

El anuncio coincidió con una fecha que sectores del exilio identifican como el Día de la Independencia de Cuba en 1902, tras el fin de la ocupación militar estadounidense, aunque ese proceso estuvo marcado por condicionamientos políticos y constitucionales de Washington.

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El mensaje se da en un contexto de tensiones entre ambos países y en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla, luego de que Trump firmara el 29 de enero un decreto que contempla la imposición de aranceles a países que exporten petróleo a Cuba.

Rubio también reiteró la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, con la condición de que la ayuda sea distribuida directamente al pueblo cubano a través de la Iglesia católica u organizaciones caritativas. Según trascendió, funcionarios de ambos países mantuvieron reuniones en La Habana para coordinar la eventual entrega.

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En su intervención, el secretario de Estado cuestionó además la represión en Cuba y apuntó contra la empresa GAESA, fundada hace tres décadas por Raúl Castro, a la que describió como “un Estado dentro del Estado” que concentra recursos y beneficia a una élite.

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“En vez de usar el dinero para modernizar las centrales eléctricas, que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos”, afirmó.

Fuente: con información de TN