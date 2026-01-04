El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó hoy, en una entrevista concedida a CBS News, que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los actuales líderes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, aunque advirtió que la continuidad de la relación dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte el nuevo mando en Caracas.

Rubio remarcó que Washington mantendrá una vigilancia constante sobre el proceso de transición iniciado luego del operativo militar del sábado. En ese marco, sostuvo: “Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, delineando así la postura de la administración de Donald Trump para el futuro inmediato del país caribeño.

El funcionario evitó precisar acuerdos o negociaciones en curso, pero fue categórico respecto de las consecuencias de un eventual incumplimiento de las expectativas estadounidenses. “Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, afirmó, en referencia a la continuidad de sanciones y mecanismos operativos en la región.

Las declaraciones de Rubio se producen en un escenario de reconfiguración institucional en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia designara a Delcy Rodríguez como presidente encargada tras la salida de Maduro hacia una prisión federal en Nueva York. Este movimiento profundizó las especulaciones sobre posibles fracturas internas en el círculo cercano del exmandatario, según reportes de Fox News.

Con esta posición, Washington busca garantizar que el vacío de poder dejado por el líder chavista sea ocupado por una conducción alineada con los principios de “justicia y libertad” promovidos por la Casa Blanca, bajo la advertencia de que podría intensificarse el aislamiento económico y diplomático si el rumbo político no satisface los intereses regionales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas