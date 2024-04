Marco Miori, futbolista de Alvarado de buenos antecedentes en la Liga Marplatense de Fútbol, sumó su primera titularidad frente a Gimnasia de Jujuy el pasado fin de semana. El delantero habló sobre su presente y la posibilidad de acumular minutos con la camiseta del “Torito”.

“En lo personal estoy muy contento de sumar mis primeros minutos y esta primera experiencia de titular con la camiseta de Alvarado. Me prepare mucho para este momento y se están dando las cosas”, declaró Miori sobre su actualidad futbolística. Sin embargo, no dudó en lamentarse por la situación del equipo y dijo: “En cuanto a los resultados y a lo colectivo un poco triste porque no se nos esta dando y es una situación complicada pero hay que salir rápido de este espiral negativo”.

Por otro lado, analizó la derrota en Jujuy y explicó: “Se presentó un partido muy duro con un rival de local con jugadores de jerarquía como Mauro Albertengo y Luis Rodríguez que son jugadores que te pueden ganar partidos y en una jugada desafortunada demostraron que no podes regalar ni un minuto del partido”. A esto, según Miori, se le sumó la falta de juego colectivo por lo que añadió: “Nosotros no estuvimos conectados en ninguna de las líneas y se hizo sentir la gente allá de local”.

Puede interesarte

Sobre el próximo encuentro, el delantero dijo: “Es una nueva y buena oportunidad que se presenta para jugar con nuestra gente y sumar de nuevo los tres puntos”. La chance de volver a la victoria para el equipo de Mauricio Giganti será entonces el sábado a las 19 en el Minella frente a Deportivo Maipú con el arbitraje de Nahuel Viñas.