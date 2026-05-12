Rectores, docentes y estudiantes realizaron hoy la cuarta Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires y en distintos puntos del país, donde reclamaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “los acompañe” y “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley” de Financiamiento Universitario.

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La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezado por Franco Bartolacci y Anselmo Torres, junto a federaciones docentes y no docentes.

Durante la jornada, desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) se leyó un documento en el que se advirtió que “el poder adquisitivo de las partidas no ha superado el 64% del que tenía en enero de 2023” y que “se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias” desde diciembre de 2023.

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En ese sentido, denunciaron que el Poder Ejecutivo “ignora la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795” y “desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, lo que -según afirmaron- implica una “ruptura del acuerdo democrático” y de la división de poderes.

La movilización contó con la participación del Frente Gremial Docente y No Docente -integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN-, además de la CGT y las dos CTA.

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Los manifestantes sostuvieron que la crisis “no es solo presupuestaria”, sino que también afecta el funcionamiento integral del sistema universitario y científico, al que consideraron clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la competitividad del país.

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El cierre del documento remarcó: “La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, y advirtió que, sin financiamiento adecuado, “el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas