Se realizó hoy por el centro de Mar del Plata una marcha por la inseguridad, que nació en las redes y convocó a una gran cantidad de personas. Convocados en el Monumento a San Martín, en Luro y Mitre, los organizadores definieron la movilización como “pacífica, ciudadana e institucional”.

El recorrido fue planificado para atravesar espacios vinculados a la justicia, la seguridad y la gestión local. La marcha pasó por Tribunales, en demanda de respuestas del Poder Judicial; continuó hacia la Jefatura Departamental de Policía, como señal a las políticas de prevención; y se dirigirá luego a la Municipalidad, donde se entregó un petitorio con reclamos concretos.

Uno de los organizadores señaló en diálogo con El Marplatense que la movilización surgió como respuesta directa al reclamo de la gente. “Básicamente, esto fue una marcha que fue pidiendo la gente, a través de nuestro Instagram, en todas las publicaciones. La gente se cansó de no ser escuchada y esto es respuesta justamente a eso”.

La convocatoria fue en el Monumento a San Martín.

Además, indicó que la decisión de realizar una manifestación sin banderas partidarias tiene que ver con que “nosotros no somos ni de la izquierda ni de la derecha, el único lado que nos interesa estar es desde el lado del vecino, del marplatense, que vive en Mar del Plata todos los días y que vive hechos delictivos constantemente”.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, agregó que “la policía está atada de mano, lamentablemente, no tiene equipamiento, no tiene recursos, no tiene nafta, no tiene patrulleros”, y apuntó directamente contra la Justicia al afirmar que “es la gran culpable de todo esto”. Según sostuvo, “en vez de ponerle un robo agravado a alguien que roba un auto, le ponen encubrimiento y lo dejan salir libre todo el tiempo”.

La convocatoria fue abierta y buscó sumar la participación de distintos sectores, incluidos choferes de aplicaciones, taxis y remises, además de vecinos de los barrios. En un contexto marcado por el aumento de hechos delictivos denunciados en redes sociales, los impulsores reiteraron el carácter apartidario de la iniciativa y subrayaron que el único eje de la movilización será la exigencia de mayor seguridad.

Entre quienes participaron de la movilización, se contó con la presencia de Miguel Gatti, padre del DJ Leandro “Lele” Gatti, asesinado en septiembre de 2021 a la salida de un boliche de Playa Grande donde había trabajado. Destacó que participó “para acompañar esta movida” y remarcó su condición de víctima directa al afirmar: “Realmente yo soy una víctima, un damnificado”.

Consultado sobre el accionar de la Justicia y de la policía tras la tragedia familiar, fue contundente en su evaluación y sostuvo que estuvieron “lamentablemente ausentes completamente”, y que existió “favoritismo y garantismo hacia los delincuentes”. En ese sentido, denunció que “los premiaron en todo momento” y agregó que, hasta hoy, “el mentor del hecho está prófugo”.

