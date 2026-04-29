En la víspera del Día del Trabajador, que se conmemorará como es habitual este 1 de Mayo, las tres centrales de trabajadores de la ciudad se concentrarán este jueves desde las 16:30 en la Plaza Rocha para movilizarse “en contra de las políticas y este modelo económico implementado por el Gobierno nacional y fundamentalmente en contra de la última reforma laboral”, según manifestó a El Marplatense el secretario adjunto de la CGT local, Miguel Guglielmotti.

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En ese sentido, el referente gremial subrayó que la jornada no debe entenderse como un acto simbólico, sino como una instancia de reflexión y acción frente al contexto actual. “No se trata de una conmemoración meramente formal, es un día que interpela el presente y nos obliga a reflexionar sobre la realidad concreta que atraviesan millones de trabajadores en la República Argentina”, afirmó.

Con relación con la coyuntura económica y laboral, cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional, al sostener que “han profundizado un modelo de ajuste y de quita de derechos que impacta de manera directa sobre el empleo, el poder adquisitivo y las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

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Asimismo, advirtió sobre las consecuencias visibles de este escenario: “La caída del consumo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la paralización de la actividad productiva y el crecimiento del desempleo configuran un escenario de fuerte deterioro del entramado social”.

Por otra parte, el dirigente sindical hizo foco en la reforma laboral impulsada a nivel nacional, a la que calificó como perjudicial para los trabajadores. “Venimos atravesados también este 1° de Mayo por la implementación de una reforma laboral absolutamente regresiva, que viene básicamente a quitarle derechos a los trabajadores”, expresó.

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Finalmente, Guglielmotti planteó el sentido de la convocatoria y llamó a la participación ciudadana, en un contexto que definió como crítico. “En este contexto de mucha preocupación laboral y social en la República Argentina, y fundamentalmente en Mar del Plata, hacemos una convocatoria a los trabajadores y vecinos de nuestra ciudad a manifestarnos en contra de las políticas y este modelo económico implementado por el Gobierno nacional y fundamentalmente en contra de la última reforma laboral”.