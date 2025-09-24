La Multisectorial de la Mujer Mar del Plata participó este miércoles de la concentración realizada en diferentes plazas del país para denunciar el triple femicidio en La Matanza, hecho que conmocionó en las últimas horas y que se suma a una larga lista de crímenes de violencia machista. En la ciudad, el colectivo que nuclea a mujeres y diversidades concentró en Luro e Yrigoyen.

En declaraciones a El Marplatense, Laura Hochberg, integrante de la Multisectorial, señaló: “Hoy concentramos como en las plazas del país para denunciar este triple femicidio horrendo y cruel. Con los 170 femicidios que tenemos en lo que va del año, es una preocupación de todo el movimiento de mujeres y diversidad. No son solo números, la crueldad que hay es extrema. Y ante esta situación, el presidente de la Nación niega la problemática cuando hablamos de un femicidio cada 27 horas. Lo único que queremos es llegar vivas a nuestras casas”.

Hochberg también cuestionó la naturalización de la violencia machista en los discursos sociales: “Publicidades misóginas, como las de las expendedoras de nafta que se viralizaron, nos tildan de exageradas cuando denunciamos. Eso deshumaniza a las víctimas y a los femicidios”.

La dirigente remarcó que bajo la actual gestión nacional las políticas de género han sido desfinanciadas, suspendidas y vaciadas.

“Lo peor es que han desfinanciado programas diciendo que son ideológicos, como si brindar asistencia a las mujeres fuera un tema de opiniones y no de necesidades. Han destruido lo que costó tanto construir. Por eso hoy estamos de pie, denunciando este cruel y triste femicidio, hasta conseguir que ninguna mujer sufra violencia de género ni sea víctima de un femicidio”, concluyó.

