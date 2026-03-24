La movilización en Mar del Plata por el 24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado, volvió a mostrar calles colmadas y una consigna que atravesó toda la jornada: “Los 50 años no son cuento”. En ese marco, los organismos de derechos humanos dieron a conocer un documento que combinó memoria histórica y una fuerte advertencia sobre las políticas del Gobierno de Javier Milei.

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La crónica de la jornada estuvo marcada por una convocatoria multitudinaria, con columnas de organizaciones, sindicatos, agrupaciones políticas y vecinos que marcharon por el centro de la ciudad en defensa de Memoria, Verdad y Justicia, retomando una tradición que, como señalaron, se sostiene “como cada año” pero con un peso simbólico especial en este aniversario.

Sobre las conclusiones de las organizaciones, el documento fue contundente: “La democracia se defiende en las calles con participación popular, organización y lucha colectiva”.

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La reconstrucción del pasado ocupó un lugar central. Los organismos recordaron que la dictadura “no fue solamente un régimen represivo: fue un proyecto político, económico y cultural”, y describieron el funcionamiento del terrorismo de Estado: “El secuestro, la tortura, la desaparición forzada, los delitos sexuales, el asesinato y el robo de bebés” como parte de “un plan sistemático de exterminio”.

El saldo de ese período fue sintetizado en una enumeración que volvió a resonar en la plaza: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Miles de sobrevivientes y presos políticos. Miles de exiliados. Más de 500 bebés robados. Una sociedad atravesada por el miedo”.

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Al mismo tiempo, destacaron la respuesta social que emergió frente al horror: “Frente a este terror nació una de las resistencias más dignas de la historia de nuestro pueblo”, en referencia a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a los organismos, cuya lucha permitió que Argentina sea hoy “un ejemplo en el mundo en materia de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad”.

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Sin embargo, el documento no se limitó a la evocación histórica. Bajo el título “El presente nos interpela”, los organismos plantearon una lectura crítica de la coyuntura actual y advirtieron sobre “políticas que recuerdan aquellas lógicas del pasado”, mencionando la pérdida de empleo, el ajuste en áreas sensibles y “la criminalización de la protesta”.

En ese sentido, afirmaron con énfasis que “defender el trabajo, la educación pública, la salud, la universidad, la ciencia y los derechos sociales es también defender los derechos humanos”.

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Uno de los ejes más duros fue la denuncia del avance represivo y discursivo. “La represión nunca puede ser la respuesta del Estado frente a la protesta social”, sostuvieron y alertaron sobre el negacionismo, al que definieron sin matices: “No es una opinión más, busca deslegitimar las luchas por la memoria, verdad y justicia y erosionar los consensos democráticos”.